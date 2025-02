Papa Francisco tem crise de asma prolongada e condição é crítica, diz Vaticano

O Vaticano afirmou que o papa Francisco tem condição crítica depois de sofrer uma crise de asma prolongada neste sábado (22). Segundo o comunicado, o pontífice precisou de terapia de alto fluxo de oxigênio e transfusão de sangue.

“As condições do Santo Padre continuam críticas, portanto, como explicado ontem, o papa não está fora de perigo. Esta manhã, o papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio”, diz o novo boletim.

De acordo com o comunicado, exames de sangue realizados mostraram uma plaquetopenia associada a uma anemia, que exigiu transfusões de sangue.

A plaquetopenia, também chamada de trombocitopenia, é a diminuição do número de plaquetas no sangue, podendo surgir em decorrência de diversas situações clínicas, incluindo doenças do sistema imunológico, infecções, deficiências vitamínicas e doenças hereditárias. O tratamento pode incluir a transfusão de plaquetas.

Segundo os médicos, a principal ameaça para Francisco neste momento seria o desenvolvimento de sepse, uma infecção grave do sangue que pode ocorrer como complicação da pneumonia. Até sexta-feira, não havia evidências de sepse, e Francisco estava respondendo aos diversos medicamentos que está tomando, informou a equipe médica.

Ainda neste sábado, assessoria de imprensa da Santa Sé anunciou que Francisco não fará a tradicional oração do Angelus na Praça de São Pedro neste domingo (23).

O pontífice, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, após sentir dificuldade para respirar por vários dias. Ele continua sob cuidados devido a uma bronquite. No hospital, foi diagnosticado como pneumonia bilateral e infecção polimicrobiana.

Francisco está no 8º dia de internação e os médicos disseram em entrevista coletiva na sexta-feira (21) que ele não estava fora de perigo.

O pontífice é considerado um “paciente frágil”. Por conta disso, permanecerá internado por pelo menos mais uma semana. Eles também disseram que o pontífice:

Não está conectado a nenhum aparelho de respiração;

Não tem quadro de sepse (infecção generalizada);

Consegue caminhar, mas só distâncias curtas por conta da dificuldade respiratória e do problema prévio em seu joelho;

Ainda assim, se levanta com frequência e trabalha de uma poltrona;

Sabe que está em perigo e pediu que os médicos não escondessem nenhuma informação do público;

Está comendo de forma regular e “apresenta bom apetite”;

É considerado “um paciente frágil”, principalmente por conta da idade;

Está respondendo aos tratamentos, mas o quadro pode ir mudando a cada dia;

Não está divulgando fotos porque “não queremos uma foto do papa em pijama”.

Durante todo esse período, diz o Vaticano, Francisco tem trabalhado e se mantido informado através da leitura de jornais. O papa também consegue se movimentar dentro de seu quarto no hospital, atende algumas ligações telefônicas e continua com alguns afazeres administrativos.

Ainda segundo o Vaticano, todos os compromissos públicos do papa estão cancelados e ele deve ficar toda a próxima semana internado.