Papa Francisco tem piora no quadro respiratório, informa Vaticano

O líder da igreja católica foi internado no dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, depois de ter sentido dificuldades para respirar por vários dias.

Desde a internação, os boletins informam que Francisco está “comovido” com todas as manifestações de carinho e melhoras que vem recebendo, e “especialmente tocado” com as mensagens das crianças.