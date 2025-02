Para Bittar, candidaturas de Mailza e Alan são democráticas e Bocalom está pronto para o Governo

O senador Marcio Bittar (União Brasil) foi questionado pela imprensa na manhã desta sexta-feira (21) sobre sua opinião a respeito dos nomes que estão surgindo na direita acreana para disputar o Governo em 2026.

Até o momento, a vice-governadora Mailza Assis (Progressistas) e o senador Alan Rick (União Brasil) já declararam que estarão na disputa. Nos bastidores, também se especula a possível candidatura do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL).

“É natural que a Mailza queira se viabilizar, é natural que o senador Alan queira se viabilizar, e é natural que qualquer outra pessoa lute para ser o candidato a governador da nossa equipe”, afirmou Bittar.

O senador vê como democrática a manifestação de diferentes nomes dentro do grupo direitista para a corrida ao Governo. Sobre a possível candidatura de Bocalom, Bittar ressaltou que o prefeito está preparado para qualquer função.

“A discussão entre o PL, o PP e o União Brasil é democrática. Falta um ano e meio para a eleição, vamos trabalhar. O Bocalom é um nome bom para qualquer posto que você imaginar. É um cara trabalhador, é um cara que tem lado. Eu e o Bocalom, em 20 anos enfrentando toda a estrutura do PT, nunca nos dobramos, nunca nos entregamos”, destacou o senador.

Bittar afirmou estar mais focado em sua própria disputa pela reeleição ao Senado e acredita que a direita tem grandes chances de vencer as eleições nacionais em 2026.

“Vou me concentrar mais naquilo que está ao meu alcance. Temos muitas chances de ganhar as eleições nacionais no ano que vem, muitas chances. E, se eu me reeleger senador da República, poderei ajudar imensamente, muito mais do que já ajudei, tanto o Acre quanto a Amazônia brasileira. Então, preciso me concentrar naquilo que está ao meu alcance, que é o meu dever com o Acre”, concluiu.