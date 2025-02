Para reforçar segurança, Governo lança curso de elite para operações aéreas no Acre

Com a inauguração da nova base de aviação do Juruá prevista para setembro, a Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp) está organizando um curso de operador aerotático para reforçar as operações aéreas no estado. A capacitação, que começa em abril, será voltada para 55 profissionais que atuarão em missões estratégicas.

O secretário adjunto de Segurança, coronel Evandro Bezerra, ressaltou a relevância do projeto para a estruturação da segurança pública na região. “A instalação da nova base do Ciopaer garantirá um suporte aéreo mais ágil e eficiente, permitindo uma resposta rápida às demandas operacionais”, afirmou.

Além da parte teórica, os participantes passarão por um estágio de sobrevivência na selva, em parceria com o Exército. A atividade será conduzida pelo 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61BIS), em Cruzeiro do Sul, proporcionando treinamento intensivo em ambientes hostis.

O piloto José Otávio Cordeiro, responsável pela coordenação do curso, destacou a importância dessa vivência prática. “Esse treinamento é essencial para que os operadores estejam preparados para os desafios das operações aéreas na Amazônia. A parceria com o Exército fortalece a qualificação dos profissionais”, pontuou.

Com duração de aproximadamente 60 dias, a formação capacitará agentes para atuar em helicópteros em ações de resgate, patrulhamento e operações táticas. A criação da nova base do Ciopaer no Juruá promete ampliar e aprimorar significativamente as operações aéreas no estado, fortalecendo a segurança da população.