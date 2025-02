Passe incrível de Doncic para LeBron é destaque na vitória dos Lakers sobre os Wolves; vídeo

Doncic marcou 21 pontos, 13 rebotes e 5 assistências na partida.

Durante o jogo, Doncic também deu mostras de seu entendimento com LeBron, com direito a um excelente passe do próprio garrafão. LeBron foi o grande destaque da noite, anotando 33 pontos, 17 rebotes e 6 assistências no confronto.

Com a vitória, os Lakers ocupam o quarto lugar na Conferência Oeste, com 36 triunfos e 21 derrotas. Os Wolves estão em oitavo lugar, com 32 vitórias e 28 derrotas.