Passista plus size do Salgueiro viraliza com vídeo de ensaio para o desfile da escola; assista

Aos 20 anos, a jovem dançarina começou no samba na ala das passistas mirins da Imperatriz, em 2015 e, atualmente, inspira com seu talento outras mulheres a aceitarem seus corpos como são. “Eu sempre quis ser do Salgueiro, mas, para mim, era muito difícil chegar lá por causa de falta de recursos. No meio de 2022, fui procurar se já estava aberta a inscrição para a ala e vi que tinha o projeto [Samba no pé]. Fui fazer a inscrição e já fiquei”, explicou Duda há dois anos.