Pastor causa revolta ao cancelar excursão durante Carnaval; passageiros buscam Justiça

Passageiros que haviam adquirido pacotes para uma excursão ao Vale das Cachoeiras Water Park, em Rondônia, estão revoltados após a viagem ser adiada de última hora. O passeio, organizado pelo pastor Edson Reda, estava previsto para acontecer nesta sexta-feira (28), mas os participantes foram informados do cancelamento repentino.

Ingrid Marcela, uma das passageiras afetadas, relatou que a decisão gerou indignação entre os 42 clientes que aguardavam o embarque.

Essa não é a primeira vez que Reda se envolve em polêmicas envolvendo excursões. Recentemente, ele foi alvo de denúncias de passageiros que participaram de uma viagem ao Nordeste. Ingrid Marcela afirma ter pago R$ 1.500 ao organizador em outubro do ano passado, garantindo três passagens. No entanto, pouco antes da data do embarque, Reda anunciou o adiamento do passeio, alegando que estava no Pará e não poderia conduzir o grupo até o destino. Desde então, segundo a passageira, ele não responde mensagens nem atende ligações.

Outro passageiro, Islani Ranielly Silva de Oliveira, também expressou insatisfação com a situação e afirmou que o grupo pretende registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla). Segundo ele, os participantes da excursão se organizaram para formalizar a denúncia e tornar o caso público. A suspeita é de que o pastor tenha aplicado um golpe, já que algumas pessoas teriam pago valores ainda mais altos pelo pacote da viagem.

Em um grupo de WhatsApp, Reda enviou uma mensagem informando o cancelamento e oferecendo opções para remarcação ou reembolso. Ele pediu desculpas pelo adiamento e garantiu que faria as devoluções para aqueles que não pudessem reagendar a viagem. No entanto, até o momento, os passageiros alegam que não receberam ressarcimento nem um novo prazo para a excursão.

Diante da falta de respostas, o grupo busca alternativas legais para reaver o dinheiro investido. Muitos dos participantes já manifestaram a intenção de levar o caso à Justiça e divulgar a situação para evitar que outras pessoas passem pelo mesmo problema