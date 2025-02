Paulo Machado explica foto com Tião Viana e Marcus Alexandre e chama críticos de inúteis e mercenários

Acusado de perseguir servidores da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (Seme), o secretário adjunto da pasta, Paulo Machado, usou suas redes sociais mais uma vez, nesta quarta-feira (5), para tratar das polêmicas envolvendo seu nome.

Na última semana, sites locais divulgaram imagens de Paulo, que também é pastor, com o ex-governador Tião Viana e o ex-prefeito Marcus Alexandre. O gestor acusa os propagadores de “levianos dignos de verdadeiro desprezo” e de “mercenários disfarçados de jornalistas”.

“Recentemente, tenho sido bombardeado com acusações falsas e desmedidas, fruto de desvaneios e alucinações de quem não tem ética, escrúpulos ou moral. São levianos dignos de verdadeiro desprezo, ações que consideramos frutos da incompetência de quem não pode se sustentar pela capacidade, tanto gestora como também política”, escreveu.

“Atitudes geradas com o único propósito de sustentar um grupo que não consegue ampliar espaços por conta da truculência e da soberba, empoderados que foram às custas da ocupação de cargos públicos, utilizando-se da máquina para a construção de um império que desmorona a cada dia. Que cai no descrédito e utiliza métodos sórdidos para alistar mercenários disfarçados de jornalistas, que mais se parecem com bêbados à porta de botiquim discutindo futebol”, continuou.

Paulo justificou a ocasião em que apareceu com Tião Viana e Marcus Alexandre e afirmou que é “anti-esquerda”.

“Essa raça de víboras não se cansa de lançar ilações contra minha vida ministerial, profissional e política, demonstrando uma total ignorância acerca da minha história. Ignoram minha eterna militância anti-esquerda, utilizando uma fotografia de um dos eventos em que fui protagonista enquanto presidente da AMEACRE, a tão querida Marcha para Jesus. Esses ignorantes, que outrora me acusaram de transformar o evento religioso em evento político, não consideram o fato de que um pastor deve orar pelas autoridades constituídas, sejam elas quem forem”, acrescentou.

O secretário adjunto diz que seus adversários “estão preparando sua própria queda” e usa um versículo bíblico para se embasar:

“Imbecis que são, pois, se tivessem vasculhado minhas redes sociais (de onde extraíram essas fotos), teriam visto qual é minha preferência política. O nome Paulo Machado é conhecido na cidade de Rio Branco como adversário de Marcus Alexandre e Tião Viana. Passaram vergonha pela palhaçada, jornaleiros. Mercenários que são, deixam escapar indícios que provam que, além de incompetentes, são criminosos confessos. Deixam rastros de suas ações criminosas e não percebem que estão preparando sua própria queda. As escrituras alertam: ‘Aquele que cava uma cova, nela cairá’. Quando o cerco estiver fechado, então o predador acaba virando a presa. Subestimam a caça. Meu silêncio diante dos meus acusadores é resultado da paciência de quem espera”.

Por fim, Paulo afirmou que a verdade virá.

“A responsabilização virá com a revelação da hipocrisia daqueles que hoje se utilizam da máquina pública para servirem-se da insaciável sede de iniquidade. Desafiam a justiça de Deus, que não falha. Serão abatidos e não se levantarão. Quanto aos mercenários travestidos de jornalistas, que desonram tão nobre profissão, não merecem crédito, são mais parecidos com fofoqueiros desprezíveis, pois, para espalharem suas fofocas, inventam factoides, vilipendiando a honra daqueles a quem seus mandantes querem destruir. Inúteis. Por fim, no tempo certo, a verdade virá”, concluiu.