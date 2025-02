Paulo Negão pode ser a novidade do Rio Branco contra a Adesg

O volante Paulo Henrique (Negão), de 21 anos, pode ser a novidade do Rio Branco contra a Adesg neste sábado (8), a partir das 15h, no estádio Florestão, em confronto válido pela 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual.

A diretoria do Rio Branco trabalha para regularizar o atleta, que atuou na base do Botafogo e estava no futebol do Espírito Santo. “A ideia é contar com Paulo na partida contra a Adesg. Estamos esperando sua regularização”, comentou o presidente do clube, Valdemar Neto.

Após o trabalho tático desta sexta-feira (7), no estádio José de Melo, o técnico Daniel Pereira definiu os titulares do Rio Branco com: Mimito, Espanhol, Bebê, Jonanthan, Érick; Paulo Negão, Vitinho, Matheus Bahia, Kekel; Carrapeta e Nickson.