Um relatório recente da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) aponta que as duas maiores facções criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), estão negociando uma trégua em nível nacional. O acordo, que já está em vigor em seis estados, inclui o Acre, além de Mato Grosso, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (17) pelo portal Metrópoles.

De acordo com o documento, integrantes das facções teriam trocado mensagens mencionando um pacto de não agressão. Em uma das comunicações atribuídas ao PCC, um integrante afirma que “mortes estão proibidas em todos os estados”, enquanto outra mensagem, supostamente do CV, determina que “ataques contra o PCC estão proibidos desde o dia 11 deste mês”.

O relatório indica que líderes de alto escalão das facções, incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC, e Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos principais nomes do CV, estão articulando ações conjuntas. O foco dessas ações seria o sistema penitenciário federal, onde os chefes do crime organizado buscam flexibilizar o regime disciplinar diferenciado (RDD), que impõe isolamento rigoroso a detentos considerados de alta periculosidade.

Conversas entre advogados e presos, obtidas com autorização judicial, sugerem que as facções estão pressionando o governo por mudanças nas restrições do RDD. Entre as principais demandas estão a retomada de visitas íntimas e a flexibilização do isolamento, medidas atualmente proibidas no sistema prisional federal.

Apesar da suposta trégua, o Acre continua registrando episódios de violência. No último domingo (16), o jovem Micaias Santos Almeida, de 18 anos, foi morto a tiros no bairro Taquari, em Rio Branco. Segundo as investigações, ele foi vítima de uma execução planejada por integrantes da facção Bonde dos 13.

Novas imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Micaias e o amigo André Silva dos Santos, também de 18 anos, foram atacados por criminosos armados enquanto andavam de bicicleta pela Rua Baguari.