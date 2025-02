Pedofilia: homem é preso no Acre por atrair e chantagear crianças pelas redes sociais, usando perfil falso

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Interestadual da Polícia Civil (Polinter), deflagrou a operação “Metamorfose” na manhã deste sábado (1º), com o objetivo de apurar crimes relacionados à pedofilia e estelionato.

A ação culminou na prisão de um homem no bairro Taquari, em Rio Branco. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito utilizava redes sociais para se passar por outra pessoa e iniciar conversas com crianças e adolescentes de diversas regiões do Brasil.

Durante as investigações, foi identificado que o criminoso não apenas realizava chantagens, solicitando dinheiro das vítimas por meio de PIX, mas também captava e armazenava imagens pornográficas de menores.

No cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, foram recolhidos diversos dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, que agora passarão por perícia para identificar possíveis novas vítimas.