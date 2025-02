Pedro Careca sente lesão muscular e é a dúvida da Adesg

O atacante Pedro Careca, autor do gol da vitória contra o Rio Branco, sentiu uma lesão muscular no treinamento dessa quarta-feira (12), no Naborzão, e virou dúvida da Adesg para a partida contra o Independência. O confronto contra o Tricolor será disputado no sábado (15), a partir das 17h, no Florestão.

“O Pedro sentiu e iniciou o tratamento. Vamos esperar pela sua recuperação para podermos definir a equipe”, comentou o técnico Erismeu Silva.

O elenco da Adesg trabalha nesta quinta, 13, e fecha a preparação na sexta, 14, no período da tarde.

“Temos mais dois treinamentos. Vamos trabalhar e manter a calma porque a partida de sábado é muito importante”, avaliou o treinador.