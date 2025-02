Pedro Longo destaca avanços no Procon no governo Gladson

O deputado Pedro Longo marcou presença nesta segunda-feira (24) na cerimônia de inauguração da nova sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental.

Na ocasião, o deputado ressaltou a importância do órgão e os investimentos realizados pelo Governo na melhoria dos serviços oferecidos à população. Longo destacou que o governador Gladson Cameli tomou uma atitude louvável ao transformar o Procon em uma autarquia.

“É importante destacar toda a evolução que o Procon teve durante o governo Gladson Cameli. Tudo começou com sua transformação em autarquia, já que, anteriormente, era apenas um departamento do governo. Com isso, o Procon ganhou autonomia administrativa e financeira. Em seguida, outro passo muito significativo foi a interiorização. Hoje, o Procon possui núcleos em diversas regionais do Acre, como no Juruá, em Cruzeiro do Sul, em Tarauacá, e também na região do Alto Acre, em Brasileia. Além disso, o órgão ganhou um corpo de funcionários muito mais amplo do que antes e encerra agora com a concretização de um sonho: uma sede própria, projetada para atender os consumidores e proporcionar o acolhimento tão necessário”, afirmou o deputado.

A obra foi executada pela Secretaria de Obras Públicas do Acre (Seop), com um investimento de R$ 6,7 milhões, em parceria com o Acreprevidência, sendo que os aluguéis serão incorporados ao fundo previdenciário contribuindo para reduzir o déficit. A nova sede, que levou dois anos para ser construída, é o primeiro prédio público do estado com energia sustentável.

Pedro Longo também elogiou o trabalho da presidente da autarquia, Allana Albuquerque.

“Ressalto aqui que tudo isso só foi possível graças ao apoio do governador Gladson Cameli e, é claro, à competência da diretoria, representada pela presidente Allana Albuquerque, que tem conduzido os trabalhos com muita eficiência. Esse registro é importante, pois certamente esse legado permanecerá desta gestão”, concluiu.