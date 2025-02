Pedro Longo é reconduzido à vice-presidência da Aleac e recebe honraria de Gladson

O deputado Pedro Longo (PDT) foi reconduzido ao cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa (Aleac) para o biênio 2025/2026. A posse aconteceu neste sábado (1).

Longo, que exerceu o mesmo cargo na gestão anterior, compõe mais uma vez a Mesa Diretora, que terá como presidente, desta vez, o também deputado Nicolau Júnior (Progressistas).

“O compromisso segue o mesmo: atuar com seriedade e empenho para contribuir com um Acre mais justo e desenvolvido. É uma função que exige responsabilidade e dedicação ao trabalho legislativo. Estaremos juntos para garantir que todo o trabalho atenda aos anseios da nossa população”, disse o deputado.

Ao tomar posse do cargo, Pedro Longo também recebeu do governador Gladson Cameli a Insígnia no Grau de Grande Oficial da Ordem Estrela do Acre, a maior honraria do estado.

“É um reconhecimento que reforça o compromisso com o trabalho parlamentar e com o desenvolvimento do Acre. A homenagem, concedida pelo Grão-Mestre Gladson Cameli, pelo Chanceler Jonathan Donadoni e pela Secretária Mylva Pereira durante a solenidade de posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, simboliza a importância do diálogo e da parceria institucional para avançarmos em pautas que impactam a vida da população. Agradeço ao governador e a todos os responsáveis por essa honraria, assim como aos meus colegas parlamentares pela confiança renovada”, acrescentou.

Longo fez questão de declarar que o novo ano legislativo – com a primeira sessão marcada para a próxima quarta-feira (4) – já começa com seu intuito de lutar pela população que vive mais distante.

O deputado vai protocolar na quarta-feira um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública para discutir a situação dos municípios do estado que estão isolados por via terrestre, a saber: Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, que dependem exclusivamente de transporte fluvial e aéreo.