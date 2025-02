“Peixão” pode se tornar primeiro indiciado por terrorismo no Brasil

O traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa (foto em destaque), conhecido como “Peixão” e líder do tráfico no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro (RJ), estaria mais uma vez na mira das autoridades. Desta vez, da Polícia Federal (PF).

Após uma série de operações que ocorreram nas últimas semanas, ele pode se tornar o primeiro traficante do país a ser indiciado por terrorismo, segundo apurado pela coluna.

Ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP), Peixão é quem controla áreas estratégicas do Rio de Janeiro, como o bairro Parada de Lucas e a Cidade Alta, em Cordovil.

A Polícia Federal apura se os atos violentos cometidos por ele, como um tiroteio na última quarta-feira (12/2), durante um bloqueio na Avenida Brasil e na Linha Vermelha, enquadrariam-se na definição de terrorismo.

A investigação também pretende determinar até que ponto a atuação de Álvaro Malaquias pode ser enquadrada na Lei Antiterrorismo – o que representaria um marco inédito no combate ao crime organizado no Brasil.