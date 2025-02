“Pensei que iria morrer”, diz homem engolido por baleia

Adrian Simancas, o chileno “engolido” por uma baleia jubarte e “cuspido” em seguida, no mar do Chile no sábado (8), falou sobre o que viveu enquanto andava de caiaque com o pai no Estreito de Magalhães.

Em seu relato, Simancas explicou como foi a sensação de quase ser pego pelo animal: “Naquele momento, pensei que não havia nada que eu pudesse fazer, que eu iria morrer, eu não sabia o que era”, relembrou.

O chileno estava andando de caiaque com o pai, Dell Simancas, nos mares da cidade de Punta Arenas quando a baleia surgiu na água e o capturou. O pai que já registrava a atividade, conseguiu filmar o momento e poucos segundos depois o filho foi solto pelo animal, com o caiaque.

“Quando me virei, senti no meu rosto uma textura viscosa; eu vi cores como azul-escuro, branco, algo se aproximando por trás que se fechou e me afundou”, relatou o chileno.

Mesmo com a incerteza do que estava acontecendo, Simancas sentiu o colete de salva-vidas “me puxar para cima, e então dois segundos depois eu estava de volta à superfície e comecei a entender o que aconteceu.”

Durante a entrevista ele contou que fechou os olhos no momento em que foi capturado, esperando que algo fosse o atingir no rosto. Na realidade, o rapaz apenas teve a sensação de ser atingido por uma onda, e um “furacão que a água forma embaixo quando você está na praia” acrescentou.

Mar do Chile

O Estreito de Magalhães, local em que pai e filho estavam passeando, é um destino turístico popular devido às suas atividades ao ar livre, flora e fauna.

Passeios de caiaque com golfinhos e baleias jubarte são uma das atividades anunciadas no site de turismo do governo.

As baleias jubarte vivem nos principais oceanos do mundo, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA).

A NOAA afirma que a espécie é popular entre os observadores de baleias, pois são ativas na superfície e frequentemente saltam e batem na água com suas nadadeiras, peitorais ou caudas.