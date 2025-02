Perigo: intervenções ilegais na rede elétrica crescem mais de 20% no Acre e ameaçam vidas

O Acre tem registrado um aumento expressivo no número de intervenções irregulares na rede elétrica em 2024. Dados da Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no estado, apontam um crescimento de 22% nas ocorrências desse tipo em relação ao ano anterior. A prática, além de ilegal, representa um grave risco à segurança da população e pode resultar em acidentes fatais.

Somente em 2023, mais de 20.780 consumidores foram impactados por interrupções no fornecimento de energia devido a intervenções não autorizadas. Essas ações comprometem a estabilidade do sistema elétrico e podem levar a sérias consequências, como curto-circuitos e descargas elétricas letais.

A Energisa reforça que apenas profissionais capacitados estão autorizados a operar na rede elétrica. “As atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável, por profissionais qualificados e autorizados. Subir em postes, trocar transformadores, fazer instalação de medidores, intervir em chaves seccionadoras, mais conhecidas como ‘canelas’, devem ser executadas exclusivamente pelas equipes da Energisa. Qualquer intervenção irregular coloca vidas em risco e pode provocar desligamentos, acidentes graves e até fatais”, alerta André Amarante, Gerente de Operações da concessionária.

Além do perigo iminente, intervenções não autorizadas também configuram crime. O artigo 265 do Código Penal Brasileiro prevê reclusão de um a cinco anos, além de multa, para quem atentar contra a segurança ou funcionamento de serviços essenciais como eletricidade e abastecimento de água. A pena pode ser aumentada em até a metade se houver subtração de materiais essenciais ao funcionamento do serviço.

Para evitar riscos e garantir a continuidade do fornecimento de energia no estado, a Energisa orienta que qualquer problema na rede elétrica seja comunicado à concessionária, que possui equipes especializadas para lidar com manutenções e reparos. O compromisso com a segurança e o cumprimento das normas elétricas são fundamentais para preservar vidas e assegurar um fornecimento de energia estável para todos os acreanos.