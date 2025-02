Perigo! Vídeo mostra criança pilotando jet ski sozinha em rio no interior do Acre

Uma criança foi flagrada pilotando uma moto aquática sozinha no Rio Moa, no último domingo (23), em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A cena chamou atenção de populares que passavam pela ponte que corta o afluente.

O vídeo divulgado pelo site Juruá24horas mostra o menino realizando diversas manobras no jet ski em meio ao fluxo de outras embarcações que passam pelo local, o que coloca tanto sua segurança, quanto a de outras pessoas em risco.

No Brasil, para conduzir uma moto aquática, seja para esporte ou lazer, é necessário possuir uma habilitação amadora de motonauta. A medida foi defina pela Marinha do Brasil, autoridade marítima nacional.

Para obter a carteira é necessário ter mais de 18 anos e fazer um curso teórico, além de apresentar atestado médico que comprove que a pessoa não dispõe de limitações importantes físicas ou mentais, ou CNH.