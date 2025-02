Perpétua Almeida faz texto emocionante de despedida para o sobrinho: “Se foi tão cedo”

A ex-deputada federal e diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, usou seu perfil nas redes sociais, nesta terça-feira (4), para lamentar a morte do sobrinho, Gustavo Rocha Veras, de 24 anos, que faleceu na tarde desta segunda-feira (3).

SAIBA MAIS: Morre Gustavo Rocha, sobrinho da ex-deputada Perpétua Almeida e servidor do Iapen, aos 24 anos

Servidor do Iapen, Gustavo residia no bairro Preventório, em Rio Branco, e foi encontrado morto dentro de casa. Ele deixa a esposa e um filho de dois anos.

Perpétua chegou a Rio Branco na madrugada desta terça-feira, vinda de Brasília.

“Gustavo, meu sobrinho querido… Se acreditamos que tudo que acontece nesta terra é com a permissão de Deus, passa a ser insignificante o nosso questionamento sobre POR QUE você se foi tão cedo. Logo você, cheio de amor pelo seu bebê, o Leon, pela Carine, sua mulher e companheira de vida… Um filho e irmão carinhoso e amoroso, um sobrinho atencioso… As palavras fogem”, escreveu Perpétua.

“Eu acredito que a Maria, tua avó, minha irmã, foi quem te recebeu e te colocou no colo de Deus. Sim, meu filho, o Senhor está contigo”, continuou.

Ao final de sua mensagem, a ex-deputada disse que estará ao lado do filho de Gustavo para lembrar do pai maravilhoso que ele foi.

“Nós, suas tias e tios, estaremos ao lado da Neila, sua mãe, do Bruno, seu irmão, da Carine e do Leon para que suportem a dor da ausência. Acompanharemos o crescimento do seu filho e lembraremos a ele o pai maravilhoso que você foi.

Estarei aqui, meu filho, sendo amiga e companheira, cuidando de todos aqueles que você amava. Que Deus esteja contigo!”, concluiu.

