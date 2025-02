Peru descobre nova pirâmide de civilização mais antiga da América

O grande desenho mostra uma cabeça de perfil no estilo pré-hispânico do norte, de Sechín, traçada com pedras angulares. A imagem apresenta o rosto voltado para o leste, o olho fechado, a boca aberta e uma representação do cabelo agitado pelo vento ou de sangue saindo cabeça.

En las quebradas cercanas al sitio arqueológico Chupacigarro, se encuentran #geoglifos trazados con piedras y caminos. Estos marcadores ceremoniales también funcionaban como rutas que conectaban esta ciudad con otros asentamientos de la civilización #Caral. pic.twitter.com/vJUjrivxct — Zona Arqueológica Caral (@Peru_Caral) January 23, 2025