“Pesadelo na Cozinha”: do sucesso ao choque de higiene, relembre os casos marcantes

O reality show “Pesadelo na Cozinha”, comandado pelo chef Erick Jacquin, não só revelou histórias de superação no mundo da gastronomia como também expôs algumas situações de descaso, falta de higiene e má administração.

Desde sua estreia, o programa transformou restaurantes anônimos em verdadeiros fenômenos. Há os cases de sucesso; e há também aqueles que fecharam as portas por conta da má administração.

A quarta temporada chega na Band na próxima terça-feira (11/2). Diante disso, o portal LeoDias separou alguns dos restaurantes mais marcantes para você relembrar! Confira:

Pé de Fava

Talvez um dos episódios mais lembrados da história do programa, o restaurante Pé de Fava virou sinônimo de polêmica. O local era conhecido por práticas como desligar os freezers à noite para economizar energia, colocando a saúde dos clientes em risco. Apesar da tentativa de recuperação, o impacto das revelações foi tão grande que o proprietário optou por vender o estabelecimento localizado no Jardim Tranquilidade, em Guarulhos (SP).

Bawarchi

O restaurante indiano Bawarchi, localizado na Vila Mariana, em São Paulo, enfrentava críticas pela precariedade das condições de higiene antes de sua aparição no programa. Porém, contra todas as expectativas, não só superou o episódio como conseguiu abrir uma nova unidade no Jardins, um dos bairros mais nobres de São Paulo, mesmo durante a pandemia.

Dedo de La Chica

Representando a culinária mexicana, o Dedo de La Chica já era um tradicional ponto da Vila Madalena, em São Paulo; mas enfrentava dificuldades para manter seu padrão de qualidade. Após a participação no programa, o restaurante renovou o cardápio e o ambiente e se consolidou como um dos locais preferidos para quem busca uma experiência autêntica de comida mexicana.

Hooker

Situado na movimentada Rua Augusta em São Paulo, a hamburgueria foi destaque em um dos episódios mais comentados de “Pesadelo na Cozinha”. O chef Erick Jacquin encontrou um estabelecimento desorganizado, com conflitos evidentes entre o proprietário, Cézar, e sua equipe. Além disso, a qualidade dos hambúrgueres servidos foi duramente criticada. Um momento marcante foi quando Jacquin descobriu que um dos garçons dormia no restaurante. O Hooker passou por reformas e mudanças operacionais, mas não conseguiu se manter e encerrou suas atividades algum tempo depois da exibição do episódio.

Ça-Va

O restaurante localizado próximo à Avenida Paulista, em São Paulo, foi comandado por Antônio Carlos Cirelli. O bistrô apresentava uma proposta de culinária francesa, mas enfrentava desafios significativos, como uma cozinha desorganizada e um ambiente extremamente quente, com temperaturas chegando a 50 graus. Após a participação no programa, o proprietário faleceu devido a complicações da Covid-19. Em homenagem a ele, o chef Erick Jacquin decidiu adquirir o estabelecimento, mantendo o nome e a essência do local. O Ça-Va continua operando sob a direção de Jacquin.