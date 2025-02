Pesquisador faz raro registro de ave no Parque Nacional da Serra do Divisor

Uma expedição científica no Acre resultou no raro avistamento da ave jacu-estalo-de-bico-vermelho. O registro foi feito pelo biólogo Luis Morais, que conseguiu capturar imagens nítidas da espécie pela primeira vez.

Com o nome científico Neomorphus pucheranii, ela é considerada o “santo graal” do birdwatching. Antes desse trabalho, só existiam registros em armadilhas fotográficas. As novas fotos mostram detalhes surpreendentes da coloração do bico e da região pós-ocular.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o avistamento reforça a importância da conservação do Parque Nacional da Serra do Divisor, uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes.

Nas redes sociais o biólogo que conseguiu as raras imagens, falou do momento. “Dias inesquecíveis na fronteira do Brasil com o Peru, região de natureza extraordinária e ainda desconhecida, onde fiz grandes amigos e vi animais incríveis”, comentou.