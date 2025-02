Pesquisadora do Ifac descobre três novas espécies de parasitos de peixes

Uma pesquisa coordenada pela professora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Williane Martins, revelou a existência de três novas espécies de parasitos que afetam peixes. A descoberta, realizada em parceria com o Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi divulgada nesta quarta-feira (26) no Instagram do Instituto Federal.

Os parasitos foram identificados nas brânquias do peixe mandubé, em amostras coletadas nos rios Môa e Juruá, na região de Cruzeiro do Sul. As novas espécies foram nomeadas como Demidospermus juruaensis, Demidospermus bifurcatus e Demidospermus takemotoi.

Os exemplares descobertos estão armazenados na Coleção Helmintológica do Instituto Oswaldo Cruz (CHIOC), considerada a maior da América Latina e uma das principais referências mundiais na área.

Segundo Williane Martins, os parasitos identificados não representam perigo para a saúde humana, afetando apenas os peixes que os hospedam.

Além da professora do Ifac, o estudo contou com a colaboração das pesquisadoras Simone Chinicz Cohen e Márcia Cristina Nascimento Justo. A descoberta foi publicada em um artigo científico inédito e tem servido de base para novas pesquisas e atividades acadêmicas realizadas com estudantes do campus Transacreana.