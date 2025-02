Petistas aconselham acelerar reforma ministerial após Datafolha

“Freio de arrumação” de um lado e “pé no acelerador” de outro. Petistas ouvidos pela CNN defendem uma “chacoalhada” no governo e querem apressar a reforma ministerial, depois da divulgação da pesquisa Datafolha que mostra queda de 11 pontos percentuais na avaliação positiva da gestão em dois meses.

O entendimento é de que as trocas na Esplanada dos Ministérios podem melhorar a capacidade de disputa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Está na hora. A reforma já está caindo de madura”, analisa o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE).

Segundo os governistas, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, agora está vendo na pele as dificuldades de ser governo.

A defesa é para que quem embarque no Lula 3 realmente ajude o governo a enfrentar a guerra de narrativas, algo que petistas apontam que nem todos os ministros fazem.

É preciso entender como blindar o governo e como falar do governo, avaliam petistas. Isso passa por ter mais zelo ao falar publicamente porque tudo pode ser positivo ou negativo e é preciso evitar que as coisas boas se transformem em coisas ruins.

Um exemplo que se tornou um case histórico é a crise do Pix, que junto com o preço dos alimentos, é apontada pela base aliada como uma das grandes responsáveis pela queda de popularidade de Lula.

Reservadamente, membros do Palácio do Planalto avaliam que o governo perdeu tempo e que a troca na comunicação deveria ter sido feita muito antes. Agora, a defesa é para que Lula ligue o “modo turbo” no projeto eleitoral.