Pix por aproximação começa nesta sexta-feira; veja como vai funcionar

O Pix por aproximação passa a ser um recurso obrigatório a ser oferecido pelas instituições financeiras a partir desta sexta-feira (28).

Assim como já é feito com os cartões de crédito e débito, a funcionalidade permite com que os clientes façam transferências encostando o celular na máquina de cartão.

O consumidor poderá incluir o Pix nas carteiras digitais — Google Pay, Apple Pay Samsung Pay, entre outras —, excluindo a necessidade de acessar o aplicativo da instituição financeira para executar as transações.

Por enquanto, apenas a plataforma do Google está autorizada — garantindo o recurso aos usuários do sistema Android.

A autarquia informa que ainda não há registro de pedido de autorização da Apple para atuar até o momento.

O BC sugere que o usuário deve consultar a instituição da qual é cliente para saber se ela já providenciou a nova funcionalidade e se já pode ser utilizada.

Desde o final de 2024, o BC já vinha trabalhando a implementação do pagamento por aproximação via Pix com algumas instituições em específico.

Até agora, o Pix por aproximação estava em fase de testes. Entre os bancos e instituições de pagamento que testavam a tecnologia estão Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, C6, Itaú, PicPay e Santander.

Um total de 12 marcas de maquininhas firmaram parceria com o Google para estender o pagamento por aproximação ao Pix: Azulzinha, Bin, Cielo, Fiserv, Getnet, Mercado Pago, Pagbank, Rede (que pertence ao Itaú), Safra Pay, Sicredi, Stone e Sumup.

O Pix por aproximação é possível apenas em maquininhas habilitadas.

Segundo o BC, as operadoras informaram que estão providenciando as adaptações necessárias para que a partir desta sexta parte de seu parque de equipamentos já esteja habilitado.

Como vai funcionar o Pix por aproximação?

A modalidade vai permitir, como um padrão inicial, que sejam realizados pagamentos de até R$ 500,00 ao aproximar o celular da máquina de cartões. O valor poderá ser posteriormente alterado pelo usuário.

Para ativar o Pix por aproximação, o usuário deverá vincular sua conta à carteira digital do celular.

Acesse a carteira digital; Selecione a vinculação da conta à carteira; O aplicativo do banco será acionado; Autorize a vinculação do Pix por aproximação à carteira digital.

O Pix por aproximação usa a tecnologia Near Field Communication (NFC, “comunicação por campo próximo”, em tradução livre), a mesma utilizada nos pagamentos por aproximação com cartões, em que transações são feitas sem a inserção do cartão ou senha.

Para realizar o pagamento, as etapas são semelhantes ao uso de cartões de débito e crédito vinculados ao celular.

Informe ao atendente o meio de pagamento; Revise se as informações de pagamento estão corretas; Aproxime o celular da máquina de pagamento; Autorize o Pix.

O Banco Central afirma que outras formas de pagamento, como QR code e chaves, continuarão disponíveis.