Plataforma online irá permitir o monitoramento de impactos das mudanças climáticas no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), esteve reunido na tarde desta terça-feira (4), com os representantes da Codex, empresa brasileira especializada em governança de dados e meio ambiente, para apresentação da plataforma online Acre Climate, que irá permitir análises espaciais sobre os impactos das inundações em pessoas socialmente vulneráveis no estado.

O Projeto Acre Climate é uma iniciativa do governo do Estado, em colaboração com o Climate Group, que trabalha no desenvolvimento da plataforma.

O projeto conta com o financiamento do The Future Fund. A expectativa é que a plataforma esteja em pleno funcionamento até a segunda quinzena de março. Nos últimos anos, o Acre tem sido afetado pelas mudanças climáticas, com enchentes e secas extremas cada vez mais frequentes.

A plataforma Acre Climate irá permitir alguns diagnósticos e análises sobre os impactos das inundações, especialmente às pessoas socialmente vulneráveis em todo o Acre. Com a plataforma, o governo do Acre irá monitorar o impacto social e ambiental, identificando as áreas de maior vulnerabilidade, garantindo que as políticas públicas sejam mais eficazes na mitigação dos danos e no apoio às comunidades afetadas, além de proporcionar uma resposta mais ágil e eficaz aos desastres naturais.

O secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, explica que o projeto está sendo desenvolvido de maneira integrada, utilizando dados fornecidos pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), com a colaboração de outras secretarias.

“Ao integrar essas informações em uma única plataforma, esperamos que o Estado consiga consolidar dados sobre os principais eventos climáticos extremos que afetam o Acre e entender como esses fenômenos impactam a vida da população. A plataforma permitirá não apenas integrar dados das secretarias que realizam ações durante esse período dos eventos extremos, mas também mensurar seus efeitos”, diz.

O diretor comercial da Codex, Venicius Santos, detalha os próximos passos para a implementação da plataforma de dados: “Estamos trabalhando para que este projeto seja apresentado na Semana do Clima de Nova York, em setembro deste ano. O Climate Group está à frente dessa organização, e vejo isso como uma excelente oportunidade. Além disso, pensando na COP30, que será realizada no Brasil, será uma ótima chance de dar visibilidade à iniciativa de mapeamento desses dados. Em seguida, também teremos a oportunidade de avançar com o projeto de governança de dados no Estado”