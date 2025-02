PM apreende mais de meio quilo de maconha em barreira na BR-364; infrator é preso

Adotando como ponto de partida uma denúncia anônima, a Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu realizar na tarde desta quarta-feira (19) mais uma apreensão de entorpecentes na BR-364, entre Sena e Manoel Urbano. Um infrator foi preso em flagrante.

Os militares tomaram conhecimento de que um homem estaria se deslocando em um táxi para Manoel Urbano levando o material ilícito. Desse modo, foi montada uma barreira e o veículo foi interceptado. Na ocasião, os militares se depararam com o indivíduo com as características citadas na denúncia.

Ao fazer uma revista minuciosa em sua bagagem, foram encontrados seis tijolos de maconha que totalizaram 730 gramas. Com isso, o infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

Destaca-se que essa foi a segunda apreensão de entorpecentes ocorrida somente nesta semana ao longo da BR-364. Na terça-feira (18), os Militares lograram êxito em apreender mais de dois quilos de maconha no trecho entre Rio Branco e Sena Madureira.