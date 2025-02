PM de Sena Madureira apreende mais de 2 quilos de maconha que seriam distribuídos em Feijó

A Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu efetuar na manhã desta terça-feira (18) mais uma apreensão de entorpecentes na BR-364, trecho compreendido entre Sena e Rio Branco. Dessa vez, foram encontrados mais de dois quilos de maconha em poder de um infrator.

Os militares tomaram conhecimento sobre o transporte da droga e montaram uma barreira ao longo da BR. Em determinado momento, pararam um táxi com as características que tinham sido levantadas. Um dos passageiros apresentou nervosismo e tentou esconder o rosto, reforçando ainda mais as suspeitas. Ao ser feita minuciosa revista, a maconha foi encontrada dentro de uma mochila.

De acordo com informações, os mais de dois quilos de maconha seriam entregues na cidade de Feijó e o acusado receberia certa quantia em dinheiro pelo transporte.

Em face do exposto, o criminoso foi conduzido para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos de praxe.