PM prepara efetivo de 150 agentes para o Carnaval de Rio Branco; festa também acontece em outras 6 cidades

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou na manhã desta sexta-feira (28) uma reunião de alinhamento operacional para o policiamento no Carnaval da Família 2025, que acontece na Avenida Getúlio Vargas, nas imediações da Praça da Revolução.

O encontro, com a presença de dezenas de agentes que vão atuar nas cinco noites de festa, definiu os últimos ajustes referentes ao plano de ação a ser executado.

Só na capital, pelo menos 150 agentes vão fazer a segurança do evento, de acordo com a diretora de operações da PMAC, coronel Jokebed Lima.

“Esses agentes vão atuar no perímetro limitado do Carnaval, nas 5 noites, e também nas imediações, garantindo a segurança da população. Nesse período, continuaremos com a rotina de policiamento diário em outros bairros da capital”, destacou a coronel.

“Temos um cronograma montado, com reforço de policiamento nas áreas onde há maiores índices de criminalidade”, acrescentou.

A PMAC está preparada para realizar os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) no quartel, que fica nas proximidades.

Além de Rio Branco, também vão acontecer carnavais públicos em 6 cidades acreanas: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Sena Madureira, Brasiléia e Xapuri.

“A quantidade de policiais nessas cidades vai variar conforme o efetivo”, finalizou.