PM utiliza drone e inteligência artificial no combate ao crime organizado em Sena Madureira

Além da presença assídua dos policiais militares nos bairros de Sena Madureira em áreas rurais, o 8º BPM também dispõe de equipamentos tecnológicos para o enfrentamento à criminalidade. Um deles é o drone, que possui câmeras de alta resolução e conta, inclusive, com sensor térmico no período noturno.

De acordo com o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, tal ferramenta possibilita mapear pontos estratégicos para que a PM planeje e execute as ações de maneira exitosa.

“Cada vez mais a Polícia Militar investe em inteligência policial, em tecnologia, recorrendo também à inteligência artificial com aplicativos, com mapeamento do crime organizado, de maneira a ter mais eficácia no combate ao crime. O 8º BPM tem um Drone, com largo alcance e qualidade de imagens, inclusive, as câmeras são de alta resolução, com sensor térmico no período noturno, usando ele na área urbana e também na rural”, enfatizou.