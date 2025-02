PMBA se manifesta e oficializa exoneração de Aline do BBB25

Depois de repercutir que a Polícia Militar da Bahia (PMBA) ainda não havia exonerado Aline Patriarca, confinada no BBB25, a corporação decidiu se manifestar e oficializar a saída da sister. O pedido estava em processo de tramitação.

A exoneração, pedida pela moça antes de entrar no reality da TV Globo, foi publicada no Diário Oficial no dia 17 de janeiro.

Na noite desta quarta-feira (5/2), ao BNews, a PMBA esclareceu que Aline já não fazia mais parte do órgão de segurança.

Aline atuava no policiamento turístico da Bahia

Patriarca atuava como soldado em estágio probatório no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), onde chegou a ajudar no salvamento de uma pessoa em situação de vulnerabilidade.

“Destacamos, portanto, que, durante sua participação em programa de televisão, a soldado Aline Patriarca não terá mais vínculo funcional com a Instituição. A PMBA reforça seu compromisso com a transparência e permanece à disposição para eventuais esclarecimentos”, declarou a instituição pública.

Estágio probatório

O estágio probatório é o período em que um servidor público recém-contratado é avaliado para saber se tem capacidade para exercer o cargo.

No caso de um soldado da polícia, é a fase em que a administração pública avalia se o servidor tem aptidão para o cargo de soldado.

Sucesso no BBB25

Sucesso no programa ao lado de Vinícius, Aline Patriarca alavancou nas redes sociais. Com um mês da atração no ar, a baiana já conquistou mais de um milhão de seguidores no Instagram.