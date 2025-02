Podcast Fala Operacional da Sans Filmes destaca a evolução das operações aéreas no Acre

O Podcast Fala Operacional, produzido pela Sans Filmes, lança mais um episódio de sua segunda temporada, trazendo um tema essencial para a segurança pública e o resgate aeromédico no Acre. No episódio 44, desta quinta-feira, 6, os convidados abordam a evolução do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), destacando os avanços na frota, a capacitação dos operadores e o impacto das operações aéreas na região.

Entre os participantes, o Tenente Adálio, que integra o Grupamento Aéreo desde 2009, relembra o início das atividades e os desafios enfrentados.

“Nós tínhamos apenas uma aeronave, hoje temos três helicópteros, com previsão de chegada de mais. Além disso, nossos operadores estão cada vez mais qualificados, com cursos especializados, como o de Guerra na Selva. O que começou de forma tímida, hoje é essencial para o Acre. Existem comunidades isoladas que só conseguem atendimento de saúde ou resgate por meio dos nossos helicópteros”, explica o Tenente.

O Subtenente Santana, que também atua no Ciopaer desde a fundação, destaca a importância do suporte da Força Nacional de Segurança Pública nos primeiros anos.

“Nos dois primeiros anos, tivemos apoio da Força Nacional, que enviou pilotos, copilotos, mecânicos e tripulantes para formar a equipe local. Após essa fase, assumimos 100% das operações e fomos crescendo. Hoje, temos não só helicópteros, mas também três aviões, divididos entre os núcleos de asa fixa e asa rotativa, o que nos permite atender todo o estado e até prestar apoio a Rondônia em momentos de crise”, afirma Santana.

Além das operações aéreas, o episódio também irá abordar o Curso de Operações Aéreas, que visa formar operadores aerotáticos para atuar em missões de alta complexidade. O escrivão de polícia José Otávio explica como será a inscrição e a distribuição das vagas.

De acordo com o escrivão, as inscrições estão abertas desde o dia 3 de fevereiro e vão até o dia 14, sendo distribuídas 50 vagas entre a Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Corpo de Bombeiros (CBMAC) e Polícia Penal (PPAC), tanto para as bases de Rio Branco quanto do Juruá. Para se inscrever basta acessar o edital, preencher a ficha com todos os dados necessários e encaminhar para o e-mail [email protected], dentro do prazo estipulado.

“Como estamos ampliando nossa atuação no interior, parte das vagas será destinada à nova base do Juruá. O curso é altamente técnico, pois os alunos irão lidar com equipamentos valiosos e, acima de tudo, com vidas humanas”, ressalta José Otávio.