A Polícia Civil do Acre (PCAC) emitiu um alerta neste sábado (15) sobre o aumento de crimes de estelionato no estado, destacando golpes recorrentes que têm feito vítimas em diversas cidades. Os criminosos utilizam informações obtidas em redes sociais e acessos públicos para aplicar fraudes e extorquir dinheiro de forma ilícita.

O delegado Karlesso Nespoli, titular da 1ª Regional de Rio Branco, orienta a população a se manter atenta e a adotar medidas preventivas para evitar prejuízos.

“Os criminosos utilizam a tecnologia para obter informações pessoais das vítimas e enganá-las com histórias convincentes. Por isso, a principal dica é sempre desconfiar de ligações ou mensagens suspeitas. No caso de ameaças, a orientação é manter a calma e procurar imediatamente a polícia”, destacou o delegado.

Entre os golpes mais aplicados, a Polícia Civil destaca o Golpe da Facção, no qual os criminosos entram em contato com a vítima, se identificam como membros de uma organização criminosa e fazem ameaças para extorquir dinheiro. As intimidações costumam ser baseadas em dados pessoais colhidos nas redes sociais da vítima.

Golpe da compra e venda

Outra fraude comum envolve a compra e venda de veículos e outros objetos. Nessa prática, o golpista atua como intermediário entre comprador e vendedor, impedindo a comunicação direta entre as partes. Ele recebe o pagamento, mas não entrega o produto, deixando o comprador no prejuízo.

Falso sequestro

Já o Golpe do Falso Sequestro continua sendo uma tática usada para assustar vítimas e forçá-las a realizar transferências bancárias. O estelionatário liga para a vítima simulando ser um parente sequestrado e exige um resgate imediato.

Golpe do advogado

A Polícia Civil também identificou uma nova modalidade de crime: o Golpe do Advogado. Nesse caso, os estelionatários acessam processos judiciais públicos e identificam pessoas com valores a receber. Fingindo ser advogados de um escritório fictício, eles entram em contato com a vítima e solicitam um pagamento via PIX para supostamente liberar a quantia judicial.

Para evitar cair nesses golpes, o delegado Karlesso Nespoli orienta os cidadãos a verificarem a procedência de anúncios antes de realizar compras online, confirmarem informações diretamente com familiares no caso de supostos sequestros e nunca realizarem pagamentos antecipados sem checar a veracidade da cobrança com o Judiciário ou um advogado de confiança.

“No golpe da falsa venda, o ideal é verificar a procedência do anúncio e exigir contato direto com o vendedor. Já no golpe do falso sequestro, antes de tomar qualquer atitude, tente entrar em contato com o familiar supostamente sequestrado. Quanto ao golpe do advogado, nunca realize pagamentos antecipados sem antes confirmar a veracidade da informação com o Judiciário ou um advogado de confiança”, alertou Nespoli.