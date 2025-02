Polícia Civil apreende menores suspeitos de tentativa de homicídio no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Tarauacá, apreendeu nesta quarta-feira (5), dois menores suspeitos de esfaquear um homem nas proximidades da delegacia do município. A vítima foi atingida por seis facadas, na noite anterior e encaminhada em estado grave para o município de Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações da PCAC, o crime ocorreu por volta das 19h30, momento em que a equipe policial foi acionada e iniciou as diligências para localizar os responsáveis pelo ataque. Os investigadores foram divididos em duas frentes, enquanto uma equipe buscava os suspeitos, outra coletava imagens e depoimentos de testemunhas.

Após alguns minutos, os agentes conseguiram localizar uma testemunha que forneceu características dos envolvidos e a direção da fuga. Apesar da ausência de câmeras de segurança na área do crime, um vídeo gravado por populares registrou o momento em que a vítima caiu ferida.

Com base nas informações levantadas, a Polícia Civil conseguiu localizar e apreender os dois menores suspeitos em menos de duas horas. O caso segue sob investigação para apurar as motivações do crime e outras possíveis circunstâncias.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança pública e a rápida resposta na elucidação de crimes no estado.