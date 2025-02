Polícia deflagra operação contra pornografia infantil no Acre; materiais são apreendidos

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (26) a Operação Pharos, cumprindo 59 mandados no Acre e em outros 18 estados, além do Distrito Federal.

A operação tem como objetivo combater a disseminação de material de abuso sexual infantojuvenil na internet. O único mandado cumprido no estado ocorreu no município de Feijó.

No Acre, foram apreendidos um celular, dois chips e um caderno com anotações suspeitas, que serão analisados para auxiliar no avanço das investigações.

“O suspeito está sendo monitorado, e a Polícia Civil segue com os trabalhos para apurar possíveis conexões com redes criminosas especializadas nesse tipo de crime”, informou a nota da Polícia Civil local.

“A Operação Pharos também teve desdobramentos em diversas capitais do país, incluindo Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Belém (PA), além de municípios como Quixadá (CE), Primavera do Leste (MT), Três Lagoas (MS), Uberlândia (MG), São José dos Campos (SP) e Caxias do Sul (RS), entre outros”, acrescentou.

Os investigados podem responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece penas de até seis anos de reclusão, além de outras sanções conforme o envolvimento de cada suspeito.

“As investigações continuam, e as provas apreendidas serão periciadas para identificar possíveis vítimas e outros envolvidos. Nosso compromisso é garantir que esses crimes sejam combatidos com rigor e que os responsáveis sejam punidos na forma da lei”, afirmou o delegado Roberth Alencar, diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior.