Polícia Civil identifica corpo de homem encontrado às margens do Rio Acre, em Rio Branco

O corpo de um homem encontrado sem vida no início da tarde deste sábado (1), às margens do Rio Acre, embaixo da Ponte Juscelino Kubitschek (Ponte Metálica), no bairro da Base, em Rio Branco, foi identificado no início da noite. Trata-se de Luan Geraldino de Moraes, de 28 anos.

Morador do Conjunto Castelo Branco, Luan faleceu em circunstâncias ainda desconhecidas.

A Polícia Civil está conduzindo as investigações para esclarecer as causas da morte.

Entenda o caso

O corpo de Luan foi encontrado sem vida por populares às margens do Rio Acre, embaixo da Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida popularmente como Ponte Metálica, no bairro da Base, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, pessoas que passavam pela Rua Estado do Acre, que margeia o Rio Acre, perceberam o corpo do homem, que não apresentava marcas de agressão nem perfurações por faca ou tiros. Há a possibilidade de que a vítima tenha se afogado durante um surto psicótico.

Rapidamente, os moradores acionaram a Polícia Militar. Policiais do 1º Batalhão compareceram ao local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação preliminar da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).