Polícia Civil prende dois membros do Comando Vermelho suspeitos de tráfico no Acre

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (4), dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e armas no Acre. A ação ocorreu em uma operação que contou com policiais civis dos municípios de Manoel Urbano e Capixaba, além das especializadas DECORE e DRACO, com apoio da Polícia Militar de Rio Branco.

Os detidos foram identificados como Taglierre Lima Rabelo e Francisca Eduarda, conhecida como “Duda”. Segundo as investigações, ambos seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e atuariam como elo entre transações ilícitas na região de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, onde as investigações começaram.

De acordo com a Polícia Civil, Taglierre Lima Rabelo, de 30 anos, já possui antecedentes criminais e, recentemente, foi denunciado por sequestro e cárcere privado. Ele foi preso após ser ligado a uma apreensão de armas e drogas no interior do estado, o que levou os investigadores a localizá-lo em Rio Branco, no bairro Laélia Alcântara, região do Calafate.

Francisca Eduarda estava foragida desde a Operação Nepente, realizada em Manoel Urbano. Contra ela, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa. Segundo a polícia, ela é filha de um homem identificado como “Chico Banguela”, apontado como uma das lideranças da organização criminosa no estado.

Os suspeitos foram encaminhados à DEIC (Departamento de Investigações Criminais), onde permanecem à disposição da Justiça.