A Polícia Civil, através da delegacia de Mâncio Lima, realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (5) que resultou na prisão de três pessoas, por estarem envolvidos em um crime contra dignidade sexual e contra o patrimônio.

Dois dos homens envolvidos são parentes, e tiveram um mandado de prisão expedido, com condenação definitiva. F.C.P., de 50 anos, tem pena de 28 anos de prisão, por se aproveitar da posição de padrasto para estuprar a enteada de 14 anos repetidas vezes.

O outro homem, que não pertence à família C.C.P.N. tem 33 anos e conta com longa ficha de crimes contra o patrimônio, resultando em dois anos e seis meses de reclusão.

Ainda na mesma manhã, M. T. C., 23 anos, foi preso por ter roubado uma vereadora da cidade no ano de 2024. O acusado teve a prisão preventiva decretada e deve ser encaminhado ao presídio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul.