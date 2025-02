A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou, na manhã desta terça-feira (18), uma operação contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas na região do Vale do Juruá. A ofensiva resultou na prisão de quatro pessoas, entre elas, um cidadão peruano e três brasileiros, incluindo uma mulher. Além das detenções, os agentes apreenderam mais de 30 quilos de skunk, uma espingarda e munições de grosso calibre.

A operação foi realizada em uma área de difícil acesso e contou com a participação da Polícia Federal, da Polícia Militar do Acre e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), destacando a integração das forças de segurança para o sucesso da ação.

As prisões ocorreram em diferentes momentos. Durante a madrugada, no Ramal do Banho, os suspeitos C.S.S., D.L.H. e M.S. foram detidos com aproximadamente 14 quilos da droga. Já no período da manhã, uma mulher foi presa no mesmo local com mais entorpecentes. Todos os detidos confessaram pertencer a uma facção criminosa que opera na região.

De acordo com a polícia, a operação pode levar a novas prisões, uma vez que há indícios de que outras pessoas estejam envolvidas no esquema. Os presos foram encaminhados à delegacia de Cruzeiro do Sul, onde ficarão à disposição da Justiça.