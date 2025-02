Polícia encontra corpo de cadela ‘desaparecida’ enterrado em quintal de adestrador

O corpo da cachorra Mia, da raça golden retriever, foi encontrado no quintal da casa do adestrador Sérgio Dornelas, onde também funcionava um hotel para animais, no bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (24). O animal estava hospedado no local há cerca de 30 dias para passar pelo processo de adestramento.

Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o adestrador Sérgio Dornelas disse para os tutores de Mia que a cachorra havia fugido. Eles então iniciaram uma campanha em busca da cadela e acionaram a polícia, que concluiu que o dono do hotel para animais estava mentindo após analisarem imagens de câmeras de segurança dos vizinhos do estabelecimento e não encontrarem o momento da fuga do animal.

Nesta segunda-feira (24), foi realizada uma busca no local por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da 43ª DP (Guaratiba), que encontraram o corpo de Mia enterrado no quintal e mais três cachorros em uma possível situação de maus-tratos.

O adestrador irá responder por maus-tratos a animais e informou à polícia que irá se apresentar na delegacia acompanhado do advogado.

Francine Branchi, tutora de Mia, se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais. “A dor é imensa, e nada pode apagá-la, principalmente diante da frieza e da falta de consideração por nosso sofrimento. Você merecia cuidado, amor e segurança, mas foi tratada como algo descartável. Saiba, Mia, que sua história não será esquecida. Vamos honrar sua vida até o fim, lutando para que mais nenhum animal passe pelo que você passou. Guardamos no coração cada momento que vivemos juntas e seguimos com a certeza de que um dia nos reencontraremos no paraíso”, disse ela.