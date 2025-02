Polícia liberta vítima de cárcere privado e violência doméstica e prende homem acusado

Uma operação conjunta da Polícia Militar resultou na libertação de uma vítima de cárcere privado e na prisão do agressor na zona rural de Sena Madureira. A ação envolveu equipes da Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha e uma rádio patrulha, que se deslocaram até uma propriedade no Ramal do KM 15, na BR-364, região do Rio Caciriã.

De acordo com informações da PM, ao chegarem ao local, os policiais identificaram a vítima e realizaram o resgate imediato, garantindo sua segurança e conduzindo-a até a cidade. O autor do crime, cujo nome não foi divulgado, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Sena Madureira, onde será ouvido e responderá conforme a lei.

A operação foi marcada por dificuldades no deslocamento, devido às más condições do ramal, tomado por lama. Para superar os obstáculos e chegar até a vítima, os policiais utilizaram um quadriciclo, estratégia que foi fundamental para o sucesso da ação.

O 8º Batalhão da PM divulgou um vídeo da operação, mostrando o desafio enfrentado pela equipe durante o resgate. O caso reforça a importância da atuação da polícia no combate à violência doméstica, especialmente em áreas de difícil acesso.

Por Radar 104

Veja o vídeo: