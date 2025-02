A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, prendeu na manhã desta segunda-feira (10), o homem conhecido como “Neguinho da Flor”, que possuía dois mandados de prisão expedidos por Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, sendo acusado de crimes como roubos, furtos, tráfico de drogas e lesão corporal grave.

De acordo com o delegado Marcilio Laurentino, o foragido foi localizado ao tentar se esconder na casa da irmã. Ele não resistiu à prisão e, durante a abordagem, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo. A última ação criminosa atribuída ao suspeito ocorreu no dia 5 de fevereiro, quando assaltou uma farmácia no centro de Rodrigues Alves.

O detido passará por audiência de custódia para avaliar a manutenção de sua prisão. Como já possui condenação, será encaminhado à Penitenciária Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.