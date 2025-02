Polícia Militar apreende arma de fogo no Vila Acre após fuga de suspeitos

Na tarde de sábado (22), a Polícia Militar do Acre apreendeu uma arma de fogo calibre .22 no bairro Vila Acre, durante uma operação de patrulhamento preventivo.

O Grupamento Tático do 2° Batalhão da PMAC realizava rondas ostensivas nas regiões do Belo Jardim e Vila Acre quando avistou três indivíduos em uma das travessas do ramal da Castanheira. Ao se aproximarem, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata, com um deles arremessando um objeto em direção a uma árvore.

Devido ao terreno e à distância, a equipe não conseguiu abordar os suspeitos. Ao verificarem o objeto, os policiais constataram que se tratava de uma arma de fogo calibre .22 com três munições, dentro de um coldre preto.

A arma foi apreendida e entregue na delegacia da segunda regional para os procedimentos cabíveis.