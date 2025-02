Polícia Militar prende dois suspeitos armados em bairro de Rio Branco

Marcos Antônio do Carmo Germano, de 20 anos, vulgo “DR7”, e Diego de Freitas Rocha, também de 20 anos, conhecido como “Escopeta”, foram presos na manhã desta quinta-feira (20) na Rua João Paulo, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Ambos são acusados de porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com informações da Força Tática do 2° Batalhão, a prisão ocorreu durante um patrulhamento intensificado na região, conhecida por frequentes confrontos entre facções criminosas. Os agentes avistaram um homem sem camisa caminhando pela Rua João Paulo, com um volume suspeito na cintura, aparentemente uma arma de fogo.

Ao perceber a presença da equipe, ele jogou o objeto no chão e correu para dentro de uma residência. Durante a abordagem, os policiais confirmaram que se tratava de um revólver calibre .32, municiado e engatilhado.

No interior do imóvel, outro suspeito foi encontrado escondido. Ambos foram revistados, mas, além da arma – que estava com a numeração raspada e duas munições –, nenhum outro ilícito foi encontrado. Questionados, os homens alegaram que portavam o armamento para se defender de ameaças de grupos rivais.

Marcos possui um extenso histórico criminal, incluindo 12 passagens pela polícia por crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e desacato.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecerão à disposição da Justiça.