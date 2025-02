Polícia Militar prende homem acusado de invadir residência, agredir e roubar casal em Rio Branco

Pablo da Silva Oliveira, de 24 anos, foi preso em flagrante após invadir uma residência, agredir e roubar um casal na madrugada desta segunda-feira (10), na Rua Júpiter, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 1° Batalhão, dois criminosos encapuzados pularam o muro e arrombaram a porta da residência durante a forte chuva que caiu na madrugada. Armados e fazendo ameaças de morte, os assaltantes amarraram o casal e roubaram o veículo da família, além de objetos eletrônicos, eletrodomésticos, joias e até os animais de estimação – um cachorro e um gato.

Antes de fugir, um dos criminosos exigiu que o proprietário desbloqueasse um iPhone. Como a vítima demorou devido ao nervosismo, foi golpeada várias vezes com coronhadas na cabeça. Após a ação, a dupla fugiu levando o veículo.

Um vizinho percebeu a movimentação estranha e acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local e obteve informações sobre o roubo. Com base nas características repassadas, os policiais encontraram o carro roubado sob a 4ª ponte, na Avenida Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, com um pneu furado.

Durante a fuga, os assaltantes seguiram a pé e, no caminho, abordaram um motociclista de aplicativo que trabalhava naquela madrugada. O homem foi roubado e teve sua carteira, celulares e outros pertences levados pelos criminosos, que fugiram em direção à Travessa Habitasa, no bairro Baixada da Habitasa.

Os policiais intensificaram as buscas na região e localizaram Pablo, que foi detido, pois suas características correspondiam às informadas pelas vítimas. Ele já possui histórico de crimes, incluindo tráfico de drogas e participação em organização criminosa na capital. Na delegacia, uma das vítimas reconheceu Pablo como o autor das agressões.

Diante dos fatos, Pablo recebeu voz de prisão, foi algemado e entregue aos policiais civis da Delegacia de Flagrantes (Defla), ficando à disposição da Justiça. A polícia segue em busca do comparsa, que fugiu com a arma de fogo e os pertences das vítimas.