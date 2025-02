Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em aberto no segundo distrito de Rio Branco

Em menos de 24 horas, a Polícia Militar do Acre cumpriu seu terceiro mandado de prisão no segundo distrito de Rio Branco. Na manhã de sábado (22), um indivíduo com mandado de prisão em aberto foi preso no bairro Cidade do Povo durante uma ronda ostensiva.

Uma equipe do 2° Batalhão da PMAC avistou um homem conduzindo uma motocicleta que, inicialmente, parecia ser um veículo com restrição de roubo.

Durante a abordagem, foi constatado que a moto não era roubada, mas a pesquisa nominal do condutor revelou um mandado de prisão em aberto.

O indivíduo foi preso e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos cabíveis.