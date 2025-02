Polícia Militar prende homem portando rifle calibre .22 no Segundo Distrito de Rio Branco

Cristiano dos Santos Araújo, de 35 anos, foi preso, acusado de porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta sexta-feira (28), na Rua Praia Grande, no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do Tático do 2° Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento de rotina na região para evitar confrontos entre organizações criminosas. Ao entrar na Rua Praia Grande, os policiais visualizaram um homem em pé, aparentemente portando uma arma de fogo.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu para dentro de uma residência e, antes de entrar no local, arremessou um objeto em uma área de mata nos fundos da casa. A equipe policial realizou o cerco e conseguiu detê-lo. Foi constatado que ele já possuía passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, receptação e envolvimento com organização criminosa.

Nos fundos da residência, os policiais recuperaram o objeto descartado, que se tratava de um rifle calibre .22, com nove munições intactas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Cristiano, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo e as munições apreendidas, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.