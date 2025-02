Operação Saturação: Polícia Militar recupera moto roubada em Rio Branco

Na noite de domingo (23), a Polícia Militar do Acre recuperou uma motocicleta Honda CG 125 Fan vermelha, roubada no dia anterior. A ação aconteceu durante uma operação de saturação no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

A equipe do 2° Batalhão da PMAC avistou a moto com três ocupantes nas proximidades da ponte sobre o rio Judia. Ao abordar o veículo, os policiais perceberam o nervosismo do condutor. Durante a revista pessoal, uma consulta no sistema revelou que o motorista tinha passagens por roubo e receptação.

Após a pesquisa, a placa da motocicleta foi verificada, confirmando que se tratava de um veículo roubado no dia 22 de fevereiro.

O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) junto com a moto para os procedimentos cabíveis.