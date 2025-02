Polícia Militar recupera motocicleta roubada em Rio Branco

Uma equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) recuperou, na manhã desta segunda-feira (3), uma motocicleta roubada no bairro Conquista, em Rio Branco. O veículo havia sido levado na noite de domingo (2), por volta das 20h, na região do Segundo Distrito da capital.

Durante patrulhamento na Rua Itapuã, os policiais avistaram dois suspeitos empurrando uma motocicleta Honda Fan vermelha, de placa QWQ-7J54, em direção a uma oficina. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram, pulando muros e escapando posteriormente em um carro.

No local onde a motocicleta foi encontrada, os policiais identificaram diversas peças de outros veículos, o que levantou a suspeita de que o espaço poderia funcionar como um desmanche clandestino.

Após consulta no sistema, foi confirmada a restrição de roubo do veículo. Como o proprietário ainda não foi localizado, a motocicleta foi encaminhada à Delegacia da Cidade do Povo para os procedimentos cabíveis.