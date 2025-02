Polícia Penal frustra tentativa de arremesso de celulares e intercepta 5 aparelhos em presídio no Acre

No início da tarde desta quinta-feira (20), policiais penais do presídio Evaristo de Moraes impediram mais uma tentativa de entrada de celulares na unidade.

Durante o horário do meio-dia, um indivíduo do lado de fora do presídio arremessou dois embrulhos por cima da muralha, contendo cinco telefones celulares, um carregador e outros componentes eletrônicos.

A rápida ação da equipe de vigilância impediu que os objetos chegassem às mãos dos detentos. Os embrulhos foram apreendidos assim que caíram ao lado de um prédio onde estão presos ligados a facções criminosas. No entanto, o responsável pelo arremesso conseguiu fugir antes da abordagem policial.

A Polícia Penal mantém a vigilância 24 horas na muralha da unidade para coibir esse tipo de tentativa, reforçando o compromisso com a segurança, a disciplina e a ordem dentro do presídio.

As investigações seguem para identificar o comparsa que realizou o arremesso e evitar novas investidas criminosas.